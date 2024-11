A PMFC beszámolója szerint Gyánó Marcell, Kilvinger Levente, valamint az újoncként meghívott Tóth Miklós is bizonyíthat Svájc ellen a magyar U16-os labdarúgó válogatottban. A napokban számoltunk be róla, hogy a PMFC női csapatának támadója, Égi Barbara is válogatott meghívóval gazdagodott.

A PMFC tehetségei felhívták magukra a figyelmet

Fotó: pmfc.hu

Célkeresztben a PMFC tehetségei

A kiemelt akadémiai bajnokságban egyre jobban teljesítő PMFC U16 három kiválóságát, Gyánó Marcellt (a csapat házi gólkirályát), Kilvinger Leventét, illetve Tóth Miklóst válogatták be a 2009-es születésűek alkotta nemzeti csapat keretébe. Gyánó és Kilvinger már korábban is szerepelt a válogatottban, Tóth Miklós pedig most először villanthatja meg tehetségét címeres mezben.

A magyar U16-os válogatott soron következő edzőtábora november 23-28. között lesz, méghozzá Svájcban, egészen pontosan Langenthalban, ahol a mieink pár nap leforgása alatt két nemzetközi felkészülési mérkőzést játszanak a házigazdák ellen.