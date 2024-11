Folytatta kiváló szereplését az U17-es női labdarúgó-válogatott a Telkiben rendezett Eb-selejtező tornán, hiszen az Andorra ellen elért 8–1-es sikert követően Litvánia felett is sima győzelmet aratott. Ezúttal a PMFC-t is képviselve Turi Bori helyett Máté Nóra kezdett a nemzeti együttesben, a támadó a 61. percben állhatott be, s nagy kedvvel futballozott.

A PMFC védőjével, Máté Nórával nullázta le válogatottunk a litvánokat

Forrás: mlsz.hu

– Fegyelmezetten próbáltuk a saját játékunkat játszani, és szinte végig mi domináltunk a mérkőzésen. A védekezéssel nem nagyon kellett foglalkozni, jól működött, inkább a támadójátékra helyeztük a hangsúlyt. Szeretnénk elérni a célunkat, visszajutni az A-ligába, amitől már csak egy összecsapás választ el minket – nyilatkozta Gajdóczi Tibor szövetségi edző az mlsz.hu-nak.

Utolsóként Észak-Macedóniával csapnak majd össze a mieink 8-án 16 órakor, ha azt az összecsapást is sikerül megnyerniük, akkor elérik A-ligás céljukat.

Magyarország–Litvánia 3–0 (1–0)

Női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező. Magyarország: Krizsán – Gágyor, Sági, Máté, Szabó – Brekovszki, Horváth (Kovács P., 75.), Polgár, – Gégény (Tóth R., 78.), Alasz (Turi, 61.), Pethe (Wolff, 61.). Szövetségi edző: Gajdóczi Tibor.

Gólszerzők: Gégény (7., 69.), Horváth (53.).