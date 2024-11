Nem volt szerencséje a sorsolással a PTE-PEAC csapatának, ugyanis a Magyar Kupa második körében az NB I.-es bajnoki címvédő és kupagyőztes Haladással kellett összecsapnia. A pécsiek viszont úgy fogták fel, hogy ebből egy igazi futsalünnep is kerekedhet, hiszen nem minden nap mérhetik össze erejüket egy nemzetközileg is jegyzett gárdával, méghozzá saját közönségük előtt. Hozzá kell tenni azt is, hogy Tóth Márkékat sem kell félteni, ugyanis hibátlan mutatóval vezetik az NB II. Nyugati csoportját.

Nospak büntetőjével a hetedik percben már kettővel vezetett a PTE-PEAC a Haladás ellen

Fotó: Löffler Péter

Hazai szempontból álomszerűen indult a mérkőzés, hiszen a hetedik percben már kettővel vezetett a PEAC. Karamarkovics egy remek akciógólt szerzett, majd Nospak értékesített magabiztosan egy büntetőt. Ezzel azért meghúzták az oroszlán bajszát, hiszen ébresztőt fújtak a szombathelyiek, és gyorsan berámoltak három gólt. Azonban ez sem törte meg Molnár Csongorékat, akik még félidő előtt egyenlítettek, így 3–3-as állásnál mehettek pihenőre a felek, amit a Lauber közönsége órási tapssal jutalmazott.