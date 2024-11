Nem kezdődött jól a PVSK számára a szegedi vendégjáték. A hazaiak egy 6-1-es rohanással lepték meg a Pantherst az első percekben, de erre egy 10-4-gyel válaszoltak a pécsiek, s átvették a vezetést. Itt azonban valami megakadt a pécsi gépezetben, s a következő négy percben hárommal sikerült csak növelniük a pontjaikat miközben az SZTE berámolt 15-öt.

Hiába küzdöttek óriásit Szegeden a fordításért Merklék, nem tudták győzelemre vezetni a PVSK-t

Fotó: Kovács Liliána

A folytatásban rendületlenül rohant ellenfele nyomában a Vasút, s szép fokozatosan dolgozta le a hátrányát, de lőtávolba kerülnie csak a záró negyedre sikerült. Öt pontos hátrányban ment neki így is az utolsó 10 percnek, de ebből csak négy és fél telt el, amikor egyenlíteni tudott. Az utolsó 8 másodpercre a fordítás is összejött, de a Szeged két büntetővel visszaszerezte a vezetést, amit már meg is tartott, hiába emelt rá az utolsó pillanatban egy középtávolit Antóni.

Szeged–PVSK-Veolia 78–77 (25–14, 25–27, 13–17, 15–19)

Férfi kosárlabda NB I., 9. forduló. Vezette: Cziffra, Fodor, Szilágyi B.

Szeged: Langley 8/6, HEATH 19/9, CSEH 11/3, Davis 9/6, HERNDON 7. Csere: Zsiros 11/9, Balogh S. 4, Cohill, Polányi 9/9, Mayer. Vezetőedző: Simándi Árpád.

PVSK: ARCHIBALD 23/6, Merkl 6, Antóni 3, PAYTON 20/3, Dzseletovics 13. Csere: Frank 7/3, Mokánszki 5/3, Németh A., Plézer. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.