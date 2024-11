Péntek este ismét nekiveselkedett a PVSK-Veolia, hogy megszerezze szezonbeli első győzelmét. Ugyan valóban nehéz volt az újonc idényeleji sorsolása, de hatból hat vereséggel talán senki sem számolt.

Szárnyaltak a Kecskemét ellen a PVSK-Veolia légiósai

Fotó: Kovács Liliána

A zalaegerszegi meccshez hasonlóan most is jól kezdtek Paytonék, de a KTE hamar visszakapaszkodott, majd az első negyed végére át is vette a vezetést. Ez ismét felpaprikázta a pécsieket, akik órási erőket mozgósítva a nagyszünetre ismét magukhoz ragadták az előnyt.