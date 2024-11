Ahogy korábban megírtuk, a PVSK-Veolia megszerezte első győzelmét a férfi kosárlabda NB I. idei kiírásában. A Panthers felkészülését sérülések is betegségek is nehezítették a héten, több kulcsjátékos szerepeltetése is kérdéses volt, ezért talán még nagyobb értéke van a Kecskemét elleni sikernek.

A PVSK-Veolia első győzelmét aratta a bajnokságban

Fotó: Kovács Liliána

– Köszönet a drukkereknek a kitartásukért, Dzseletovics, Antóni, valamint Archibald pályára lépése is kérdéses volt, csak szerdán kapcsolódtak be a munkába. Ez a szív diadala is volt – értékelt Szrecsko Szekulovics, a PVSK-Veolia vezetőedzője.

A Kecskemét mestere, Ivkovics Sztojan is elismerősen nyilatkozott korábbi csapatáról.

– Ha valakitől leginkább „szerettem volna” kikapni, akkor az a PVSK. Az ellenfél jobban dobott, ez döntötte el a találkozó sorsát – mondta a találkozó után Ivkovics Sztojan.

A Panthers legközelebb november 8-án (18.30) a Szeged vendégeként lép pályára.

A PVSK-Veolia a 13. helyről folytathatja

Az állás: 1. Szombathely 6 győzelem/0 vereség, 2. Szolnok 6/0, 3. Paks 6/1, 4. NKA Universitas Pécs 5/2, 5. Debrecen3/2, 6. Zalaegerszeg 4/3, 7. Sopron 3/4, 8. Körmend 3/4, 8. Körmend 3/4, 9. Fehérvár 2/3, 10. Oroszlány 2/5, 11. Kecskemét 2/5, 12. Szeged 2/5, 13. PVSK-Veolia 1/6, 14. Honvéd 1/6.