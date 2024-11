Fogadjunk? 1 órája

Sportfogadás: hatalmas pénzt szakíthatunk a baranyai csapatokkal

Akár komoly pénzt is nyerhetünk, ha bízunk kedvenc helyi csapatunkban. A sportfogadás egész világon, így Magyarországon is nagy népszerűségnek örvend. Most annak néztünk utána, hogy milyen baranyai eseményekre tehetjük meg tétjeinket.

Fotó: Kovács Liliána

Magyarországon a szervezett sportfogadás története egészen az 1947-ben létrehozott Totóhoz nyúlik vissza, amelyet labdarúgó-mérkőzések eredményeire lehetett játszani. Ez volt az első hivatalos sportfogadási forma az országban. A modern sportfogadás egyik jelentős mérföldköve a Tippmix-rendszer bevezetése volt 1997-ben. Az online sportfogadás Magyarországon 2013-ban vált elérhetővé a TippmixPro elindulásával. Most annak néztünk utána, hogy milyen milyen baranyai sporteseményekre fogadhatunk online a legnépszerűbb hazai fogadóirodában. Cikkünket csütörtök délután állítottuk össze, a szorzók folyamatos változhatnak. Sportfogadás: 500-szoros pénzt nyerhetünk a PVSK-Veolia bajnoki címével

Fotó: Kovács Liliána Kezdjük a labdarúgással: vármegyénkben az NB II.-ben szereplő Kozármislenyre és Szentlőrincre tehetjük meg tétjeinket. Lehet például a bajnokság végkimenetelére fogadni. A Misleny bajnoki címe tízszeres pénzt fizet, míg a Szentlőrincé 15-öt. A bukmékerek szerint a Vasas- és a kisvárdai aranyra van a legnagyobb esély, csupán 2,8-as szorzót adnak rájuk. A TippMixPrón ráadásul arra is lehet fogadni, hogy melyik baranyai gárda végez előrébb. Itt a Mislenyre 1,55, a Lőrincre pedig 2,30 odds. Ha bízunk csodában, akkor hatalmasat szakíthatunk az NB I.-es férfi kosárcsapatainkkal. Az NKA Universitas Pécs bajnoki címét 70-es szorzóval kínálják, a PVSK-Veolia aranya pedig 500-szoros (!) pénzt fizet. Tehát ha 1000 ft-ot rakunk a Vasútra, akkor akár 500 ezer forint ütheti a markunk. A bukmékerek szerint nem kérdés ki nyeri a bajnokságot, ugyanis a Szombathelyre csupán 1,15 az odds. Az NKA Universitas Pécs – szintén élvonalbeli – női csapatának aranyérmére 25-szörös a szorzó. A lányoknál a Diósgyőr számít a legesélyesebbnek (1,70). A férfi vízilabda OB I.-ben a PVSK-Mecsek Füszért valószínűleg a bennmaradásért fog küzdeni, ugyanis az utolsó helyen áll, így nem véletlen, hogy a pécsi gárda bajnoki címével pénzünk 500-szorosát nyerhetjük meg. Nem meglepő az sem, hogy a tavalyi aranyérmes FTC címvédésére van a legnagyobb esély. Méghozzá akkora, hogy fogadni sem lehet rá. Az NB I.-es férfi kézilabda-bajnokságban (amelyben a Komló is szerepel) csak a Veszprém (1,30) és a Szeged (3,00) végső győzelmére lehet külön rakni, illetve még egy lehetőséget felkínál az oldal, azt hogy „más”, tehát nem a két sztárcsapatból került ki az aranyérmes. Erre pontosan 100-as szorzó.

Sportfogadás Baranyában: ezekre az eseményekre fogadhatunk a hétvégén Labdarúgó NB II. Kozármisleny–Gyirmót – Hazai győzelem: 1,92, Döntetlen: 3,50, Vendég: 3,55 Tatabánya–Szentlőrinc – H: 3,05, D: 3,50. V: 2,15

