Hátrányban kezdte a Szentlőrinc a Budafok elleni második félidőt, de 10 perc alatt fordított. Ugyan ezt követően még egalizáltak egyszer a vendégek, de Novák Zsombor hajrában szerzett fejesgóljával megnyerték a piros-feketék a találkozót.

A Szentlőrincnek végül sikerült ellépnie a Budafok mellett

Fotó: Löffler Péter

– Nagyszerű mérkőzést játszottunk, a második félidő kimondottan jóra sikerült a cseréknek is köszönhetően, illetve taktikailag is változtattunk, ami most bejött – fogalmazott Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője a találkozót követően. – Szoros mérkőzés volt, mert az ellenfél is nagyon akart, voltak veszélyes támadásai, de egy kicsivel mi jobban akartuk. A második félidei játék alapján megérdemelten szereztük meg a három pontot.