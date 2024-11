Komoly elismerés érte, illetve óriási lehetőséghez jutott Turós Máté, a többek között az olimpikon Jászó Ádám felkészítéséért is felelős pécsi edző. Nagyjából két évvel azt követően, hogy a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége megválasztotta az Utánpótlás Edzőbizottság tagjává a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola szakemberét, most emellett a felnőtt magyar válogatott edzőbizottságába is bekerült. Ezzel többek között Petrov Ivánnal és Petrov Árpáddal együtt tehet a sportolóink további, töretlen sikereiért.

Jászó, Sárkány és Turós is utazott az olimpiára

Fotó: Kovács Péter

A tagságot, illetve a döntésekben való szavazati jogot a hazai és nemzetközi szinten elért eredmények nyomán kaphatta meg.

Egyfelől természetesen a bizottságban való szerepvállalás kötelezettségekkel jár számára, folyamatosan kapcsolatban kell lennie a kollégákkal, és ülést is kell tartania a szövetségben szakmai döntéseket, szempontokat az elnökség elé terjesztve.

– Ez a lehetőség nagy mértékben segíti a szakosztályi munkámat, így több és azonnali információhoz tudom juttatni az edző kollégákat és a sportolóinkat is – osztotta meg velünk Turós. – Illetve könnyebben és nagyobb háttérrel tudom támogatni a PSN Zrt.-t szövetségi szinten.