November 13. és 19. között San Marinóban zajlottak az UEFA Régiók-kupája 6. csoportjában küzdelmei. Az egyik főszereplő a hazai régiós tornát megnyerő baranyai válogatott volt, amelynek a házigazdával, valamint a török Isztambullal és a szlovén Ljubljanával kellett összecsapnia a továbbjutást érő első helyért.

Az UEFA Régiók-kupáján szereplő baranyai válogatott

Fotó: MLSZ

A három mérkőzést végül két ponttal zárta Nagy Gábor együttese: a tornát hibátlanul megnyerő San Marinótól kikapott, a törökökkel és a szlovénékkel pedig egyaránt 2–2-es döntetlent játszott. Ugyan maradt egy kis hiányérzet a vezetőedzőben is, de nagyon büszke csapatára.

Nagyon komolyan vettük a felkészülést, amelyhez a Magyar Labdarúgó-szövetség és a vármegyei igazgatóság is kiváló körülményeket biztosított. Ugyanolyan feltételek mellett készülhettünk, mint az U21-es válogatott – nyilatkozta lapunknak Nagy Gábor, a baranyai válogatott vezetőedzője. – Ugyan az sem volt utolsó szempont, hogy élményekkel gazdagodjunk, de komoly célokkal utaztunk ki San Marinóba. Ha a címeres mez van játékosokon és felcsendül a Himnusz, az nagyon komoly felelősség. Tovább szerettünk volna jutni, de nem ez volt a realitás.

A tréner hozzátette, hogy a szervezés is tökéletes volt, az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség) megadta a módját, az egész torna során profi labdarúgócsapatnak érezhették magukat. Nagy Gábor kiemelte azt is, hogy nagyon hálás a stáb tagjainak, a játékosoknak, az MLSZ-nek és a vármegyei igazgatóságnak is.

Hosszú út vezetett San Marinóig, hiszen a baranyaiak előbb megnyerték a területi selejtezőt, majd az országos döntőt is, méghozzá veretlenül. Vármegyénk amatőr válogatottja már évek óta a hazai elithez tartozik.

Az előző öt kiírásból négyszer döntőt játszottunk, háromszor pedig meg is nyertük az országos finálét – mondta el lapunknak Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóságának vezetője. – Mi nagyon komolyan vesszük ezt a sorozatot. Megpróbálunk minél több csapatból meríteni, a legutóbbi országos döntőben például kilenc különböző együttes labdarúgóiból állt össze a keret. Köszönettel tartozunk a kluboknak, hogy ezúttal sem gördítettek akadályt elénk, mindenki pozitívan állt a dologhoz. Még úgy is, hogy a vármegyei I. osztályú bajnokságban kéthetes szünetet iktattunk be a válogatott San Marinó-i szereplése miatt.

Bogyay Zoltán két mérkőzést is a helyszínen tekintett meg, és nagyon elégedett volt a mieink teljesítményével.