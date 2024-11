A Baranyai Amatőr Válogatott 2–2-es döntetlent játszott a török Isztambullal a labdarúgó UEFA Régiók-kupája San Marinó-i csoportjának záró körében, így két ponttal zárta a nemzetközi megmérettetést.

Két ponttal zárta az UEFA Régiók-kupáját a baranyai válogatott

Fotó: UEFA

A mérkőzés forgatókönyve kísértetiesen hasonlított a Ljbuljana elleni találkozóhoz. Hiszen a magyar csapat csak úgy, mint szombaton, most is kétgólos előnyre tett szert, de ellenfele visszajött a meccsben, s végül a 90. percben ki is egyenlített. A baranyaiak mindkét gólját a vármegyei I. osztályú Villányban futballozó Ulrich Dániel szerezte.

A 6. csoportot kisebb meglepetésre a házigazda San Marino nyerte meg, s ezzel kvalifikálta magát a Régiók-kupája következő fordulójába. Nagy Gábor együttese a harmadik helyen fejezte be a tornát.

UEFA Régiók-kupája

Magyarország (am.)–Isztambul 2–2 (2–0)

Nemzetközi amatőr labdarúgótorna. San Marino.

Magyarország: Csutora – Laki, Fiáth, Tar, Szücs B. (Markovics, a szünetben) – Lehota, Horváth P. (Udvardi, 68.), Bálint G. (Bodor, a szünetben) – Laczkó, Szentes (Horváth D., 85.), Ulrich. Vezetőedző: Nagy Gábor.

Gólszerzők: Ulrich (13., 39.), illetve, Firat (72. – büntetőből), Cay (90.).

A csoport végeredménye: 1. San Marino 9 pont, 2. Isztambul 4, 3. Magyarország 2, 4. Ljbuljana 1.