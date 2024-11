A Nagykozár és a Mohács csatája zárta a vármegyei I. osztály csonka, 12. fordulóját. Két mérkőzést is elhalasztottak, így a négy helyett csupán két találkozót rendeztek meg a hétvégén. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a PEAC II. gólgazdag meccsen győzte le a Siklóst, de vasárnap sem maradtunk izgalmak nélkül.

Így néz ki 12 forduló után a vármegyei I. osztály tabellája

Forrás: MLSZ adatbank

A korábban a címvédő Villányt is legyőző Nagykozár elképesztően jól kezdett, Kiss Krisztián és Bodor Márkó is betalált egy első 10 percben. Ugyan a szépítés is korán jött, de egészen a hajráig kitartott a hazaiak előnye. Még úgy is, hogy a mohácsiak 72. perctől emberelőnyben futballozhattak. Takács Lajos együttese óriásit küzdött, de a 87. percben végül Csernik megmentett egy pontot csapatának.

Nagykozár–Mohács 2–2 (2–1)

Nagykozár. V: Mehringer Csaba (Güldner, Lőrincz). Nagykozár: János G. – Bischoff, Fröhlich, Szaniszló (Laki, 69.), Policsek – Szabó V. Duraku Z., (Nagy M., 81.), Sziládi, Kiss K. – Babai, Bodor. Vezetőedző: Takács Lajos. Mohács: Barabás – Tompász, Károly V., Hetényi, Kiss I. – Dér, Aszalós, Müllerlei – Menyhei (Román, 89.), Csernik, Nagy Zs. (Bálint G., a szünetben). Vezetőedző: Péter József.

Gólszerzők: Kiss K. (3.), Bodor (9.), illetve Hetényi (28.), Csernik (87.).

Kiállítva: Duraku Z. (72.).

Szombaton játszották

PTE-PEAC II.–Alpassport Siklós 5–1 (5–1)

Pécs, Stadion utca. V: Horváth György (Fekete, Csátity). PEAC II.: Varga S. – Pere, Wieland, Tornyos, Than – Gelencsér B. (Gáspár, 51.), Molnár Cs. (Király, a szünetben), Nagy B., Oszvald (Gergics, 51.) – Gelencsér G., Udvardi. Vezetőedző: Gál Szabolcs. Siklós: Bogdán (Vekkeli, a szünetben) – Kozma, Ignácz, Látschám, Bizderi – Hornyák, Rutaru, Könyvásó – Nagy N. (Takács Z., 80.), Kalányos (Kelemen, a szünetben), Borka. Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Gelencsér G. (8.), Oszvald (14., 41.), Gelencsér B. (19.), Udvardi (30. – büntetőből), illetve Ignácz (27.).

Kiállítva: Bizderi (30.).

Ez következik

Az őszi szezonból már csak két mérkőzés maradt hátra.

November 30., szombat, 11.00: PTE-PEAC II.–Sport36-Komló.