A régiós válogatott hazatért San Marinóból, így folytatódhat a pontvadászat a Baranya vármegyei I. osztályban is. Sem a PEAC-nak, sem a Siklósnak nem jött jól a kéthetes szünet, ugyanis mindkét csapat remek formában volt. A pécsiek veretlenségi szériája már nyolcmeccsesre duzzadt, Bíró Ferenc együttese pedig a gyenge szezonrajt után magára talált, a Harkány és a Siklós is legyőzte.

A Siklós a PEAC II. vendége lesz vármegyei I. osztály 12. fordulójában

Eredetileg nem a PEAC lenne a pályaválasztó, de szeptemberi mérkőzésüket – a pécsi pálya állapota miatt – Siklóson játszották le felek, így most szombaton a vármegyeszékhelyen csapnak össze.

November 23., szombat, 13.00

PTE-PEAC II. (4.)–Alpassport Siklós (7.)

Hadobás Gergő, a PEAC II. másodedzője: – A Siklós egy masszív csapat, amely ellen hazai pályán is, rossz körülmények között szenvedős meccsre számítunk. Természetesen nincs kérdés, hogy így is csak a győzelem az elfogadott. A srácok jól dolgoztak a kimaradt fordulók két hetében is, így most sem féltjük őket.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – Mindenképp ponttal vagy pontokkal szeretnénk távozni Pécsről. Tisztában vagyunk ellenfelünk gyengeségeivel és erősségeivel is. Sikerünk a jó védekezésen és meghatározó játékosaink teljesítményén fog múlni. Nem örültem a kéthetes szünetnek, ugyanis jó formában voltunk. Azonban remélem, hogy ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, és örömet tudunk okozni a siklósi szurkolóknak.

Sport36-Komló (5.)–PVSK (8.)

A Komló és a PVSK is hullámzóan teljesít idén. Komló és a PVSK is hullámzóan teljesít idén. A Bányász volt, hogy remekelt, de fájó pontokat is elhullajtott, ezért az ötödik helyről várhatja a folytatást. A Vasút jól kezdett, de az utóbbi hét fordulóban csupán négy pontot gyűjtött. Az dönthet, hogy ezen a hétvégén melyik arcukat mutatják a felek.

November 24., vasárnap, 13.00

Nagykozár (6.)–Mohács (1.)

A Nagykozár egy nagyvadat már elejtett idén, október végén legyőzte a címvédő Villányt, méghozzá idegenben! Takács Lajos gárdája ezt követően Harkányból is elhozta a három pontot, tehát nagy önbizalommal fogadhatja az éllovast. A Mohács sokáig veretlenül menetelt, de a Villány legutóbb megállj parancsolt a Duna-partiaknak, akik még így is magabiztos előnnyel vezetik a tabellát.

Elhalasztva: Nagykozár–Mohács (március 1., 15.00).