A baranyai labdarúgó-válogatott nemzetközi szereplése egy kissé felrúgta a menetrendet a vármegyei I. osztályban. Két hétig szünetelt a bajnokság, valamint néhány csapat előrehozta mérkőzését, hogy előbb mehessen a téli pihenőre. Hivatalosan a 13. fordulóval zárul az év, de a négy helyett már csak két meccs van hátra, hiszen a Villány–PVSK (1–0) és a Gyógyfürdő Harkány–Nagykozár (0–3) találkozókat már korábban lejátszották.

A PEAC II. a helyről várja a vármegyei I. osztály őszi szezonjának utolsó fordulóját

Az már biztos, hogy a Mohács várhatja a tabella éléről a tavaszi folytatást, de a második helyen álló PEAC II. még három pontot (az ötből) ledolgozhat ledolgozhat hátrányából.

Vármegyei I. osztály, 13. forduló

November 30., szombat, 11.00

PTE-PEAC II. (2.)–Sport36-Komló (5.)

A pécsiek továbbra is fantasztikus formában vannak, legutóbb augusztusban, a szezonnyitányon kaptak ki, azóta öt győzelem és négy döntetlen a mérlegük. Az egyik iksz pont hétvégi ellenfél ellen született a 4. fordulóban. A fordulatokban gazdag mérkőzésen a Komló és a PEAC is vezetett, de végül mindkét csapatnak meg kellett elégedni az 1 ponttal (2–2). A Bányász még egy helyet javíthat helyezésén, de ehhez kellene a másik meccsen a Bóly botlása is. Nehéz megítélni, hogy a Turi Zsolt gárdája milyen formában van, ugyanis november 3-a óta nem lépett pályára. Az elmúlt hétvégén a PVSK-val csaptak volna össze a komlóiak, de a játéktér nem volt alkalmas a találkozó megrendezésére, így a mérkőzést elhalasztották.

December 1., vasárnap, 13.00

Bóly (4.)–Alpassport Siklós (7.)

Még a Bóly is odaérhet az őszi dobogóra, sőt, egy kis szerencsével a második helyre is felléphet Buni Barnabás együttese, ehhez azonban mindenképp hoznia kell vasárnap a papírformát. A Siklósnak ugyan voltak jó meccsei idén, de Bíró Ferenc alakulata csupán 10 pontot zsebelt be eddig, ami jelenleg a hetedik helyre elég. Ha a felek legutóbbi mérkőzését vesszük alapul, akkor gólzáporos találkozóra számíthatunk. Az adok-kapokból szeptember a Bóly jött ki jobban, 4–3-as győzelmet aratott.

