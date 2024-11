A Baranya vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában egy döntetlen sem született, hét csapat is győztesen hagyta el a pályát.

Így néz ki a 13. (utolsó őszi) forduló válogatottja a vármegyei II. osztályban

A Szederkényből, Kétújfaluból, a Véméndből és a PEAC III.-ból is ketten kerültek be a hétvége válogatottjába, míg az Ócsárd, a Somberek és a Beremend is egy játékost ad az álomcsapatba.

Az eredmények: Sellye–PTE-PEAC III. 3–4, Kétújfalu–Sport36-Komló II. 4–1, Misinai Sasok Alpassport–Ócsárd 2–3, Boda-Diana SE–Szederkény 0–1, Kaitz Agro Somberek–Szajk 4–1, Beremendi Építők–Közműépker Lánycsók 3–2, Véménd–Himesháza 1–0.