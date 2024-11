Nagyon szoros a harc a vármegyei II. osztály élmezőnyében, de egy csapat mégiscsak kiemelkedett a mezőnyből. A véméndiek előnye ugyan csak két pont a címvédő Szederkény előtt, de ha Béresék tartják őszi formájukat, akkor nehéz lesz megállítani őket. A csapat védelme különösen jól muzsikált, hiszen 13 forduló alatt csupán öt gólt kapott a listavezető.

Bíró Ferenc szerint csapata képes rá, hogy ismét a vármegyei II. osztály bajnoka legyen

Fotó: Löffler Péter

A véméndiek félévzárása ráadásul meseszerű volt, hiszen a nagy szomszédvári rivális Himesháza ellen, egy hajrában lőtt góllal sikerült begyűjteniük a három pontot. Az amúgy is különleges találkozóról Bíró Ferenc, a Véménd vezetőedzője mesélt lapunknak.

– Egy népünnepély volt. Az egyik főpénztárosunk fejéből pattint ki az ötlet, hogy kérjük meg az ellenfél játékosát, a médiából is jól ismert Fischer Norbit, hogy énekelje el a Nélküled című slágert, ahogy tette ezt a Dunaszerdahelyen is. Magának a rangadónak és a körítésnek is megvolt a hatása, ugyanis körülbelül 300 néző látogatott ki mérkőzésre. Ez szerintem megyei szinten, de még néhol NB-s szinten is nagy számnak mondható. Meseszerű forgatókönyv, hiszen egy 85. percben szerzett góllal megnyertük a mérkőzést, a közönség nagyon boldog volt, mi pedig az első helyről mehetünk a téli a szünetre – fogalmazott Bíró Ferenc.

A Véménd 2019-ben megnyerte a megyei II . osztály, de akkor az utánpótlásbeli hiányosságok miatt nem tudta vállalni a feljutást.

– Szeretnék még 1–2 játékost is igazolni a télen, remélem a sérültjeink is visszatérnek, és akkor megvan az esélyünk arra, hogy a bajnokság végén is a tabella élén legyünk. A szövetség utánpótlásszabályaival nagyon nem értek egyet. Ha van egy jó felnőttcsapat, amelyik tudná vállalni a feljutást, akkor miért akadályozzák meg ebben? Ez nekem régóta szívfájdalmam, hiszen 2019-ben is szívesen feljebb léptünk volna, de az utánpótlásunk létszáma miatt nem tehettük meg ezt. Nézzük meg, hogy hány csapat szerepel a megyei I. osztályban: nálunk kilenc! Nevetséges, teljesen elveszti így a varázsát a bajnokság.

Hogyan tovább, ha megnyeri a vármegyei II. osztályt a Véménd?

– Ez egy vezetőségi, önkormányzati döntés. Előbb nyerjük meg a bajnokságot, aztán meglátjuk, hogy mik a lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat – néhány poszton megerősödve – képes lenne, hogy megye I.-ben szerepeljen –válaszolta kérdésünkre a tréner.