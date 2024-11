Az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonja elképesztően szoros küzdelmet hoz. Már csak három forduló van vissza a szünetig, és az első Véménd és az ötödik Himesháza között csupán öt pont a különbség a tabellán.

Így néz ki 10 forduló után a vármegyei II. osztály tabellája

Forrás: MLSZ adatbank

A 11. körben a Véménd a tizedik helyen álló Boda-Dianát fogadja, így jó esély van rá, hogy Bíró Ferenc együttese megőrzi éllovas pozícióját. A Sellyére és a Szederkényre is – elvileg – papírforma mérkőzés vár, de Komló II. és a Misinai Sasok is okozhat meglepetést.

Az Ócsárdnak már biztosan jobban meg kell izzadnia a három pontért, hiszen a jó erőkből álló Beremendhez utazik. Sütő László alakulata nagy önbizalommal léphet pályára, hiszen az előző hétvégén a Sellyét taszította le a „trónjáról”.

Néhány hete még kevesen gondolták volna, hogy a Himesháza is közel kerülhet a tűzhöz, de Botosék előző öt meccsükből négyet is megnyertek, így már csak egy karnyújtásnyira vannak a dobogós helyektől. Most vasárnap nem lesz egyszerű dolguk, ugyanis Sombereken kell helytállniuk.

Vármegyei II. osztály, 11. forduló

November 9., szombat: Sellye–Sport36-Komló II., Kétújfalu–Szajk (mindkettő 13.30), PTE-PEAC III.–Közműépker Lánycsók (14.00), Misinai Sasok Alpassport–Szederkény (18.00).

November 10., vasárnap: Kaitz Agro Somberek–Himesháza, Beremendi Építők–Ócsárd, Véménd–Boda-Diana SE.