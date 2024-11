Vezetett ugyan a Szentlőrinc a Vasas otthonában, de végül pont nélkül kellett távoznia a remekül játszó angyalföldiektől. Persze sokat változtathatott volna a mérkőzés képén, ha a 81. percben 2–1-es hazai vezetésnél megadja a jogosnak tűnő második lőrinci büntetőt is a játékvezető. Waltner Róbert azonban nem csak emiatt volt csalódott.

Waltner nem volt elégedett a látottakkal

Fotó: Koncz Márton

– Ahol én álltam, úgy látszott, még egy tizenegyest kellett volna kapnunk. Visszanéztük, más is mondta, aki a tévén látta az esetet, hogy egyértelműen büntető volt. Mit mondhatnék? Sajnálom, befolyásolta a meccset, de mi túl kis csapat vagyunk – emlékezett vissza Kiss-Szemán és Otigba ütközésére először Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője a mérkőzés utáni értékelésében. – Nagyon bátortalanul játszottunk. Ki lehet kapni, a Vasastól pláne, ami tele van NB I.-es játékosokkal, nálunk meg hiányzik a fél kezdőcsapat. Mi egy kis csapat vagyunk, talán a legfiatalabb a keretünk az NB II.-ben. Most is öt fiatalszabályos srác pályára lépett, de bátrabbnak kell lenni. Kikaphatunk 3–1-re, de megpróbálunk egy bátor játékot játszani, akkor legyinthetünk erre. Mi azonban akkor kezdtünk el most bátran focizni, amikor már vezetett az ellenfél. Az nem véletlen, hogy a tizenegyes szituáció is a 80. perc után volt. Utána mentünk előre a döntetlenért, kinyíltunk, meg a srác rúgott egy olyan gólt, amilyet életében nem fog még egyszer. Bár azt kívánom, hogy lőjön még tizenöt ilyet, de talán én is csak egy hasonlót rúgtam pályafutásom alatt.

Waltner Róbert M4 Sportnak adott nyilatkozata utáni értékelése itt megtekinthető