A labdarúgó NB II. őszi szakasza rengeteg örömöt tartogatott a baranyai szurkolók számára. Az idényt az újonc Szentlőrinc kezdte csodálatosan, az első pozícióban is tanyázott, s ennek köszönhetően ott van jelen pillanatban is az ötödik helyen. A kozármislenyi henger egy kicsit lassabban indult be, de a kék-fehérek aztán még nagyobb fordulatszámon pörögtek, s mostanra megérkeztek a második helyre. Ezek után már csak hab a tortán, hogy az évet a legizgalmasabb meccsel zárják az együttesek: a baranyai rangadóval.

Hleba azon játékosok között van, akik tudják, mit jelent a baranyai rangadó

Fotó: Laufer László

A házigazda piros-feketék szeretnék épp olyan pozitívan lezárni az évüket, mint ahogy elkezdték, s a tatabányai ikszet követően otthon tartani a megyei rivális ellen mindhárom pontot, s persze azt is tudják, hogy ebbe nem fér bele a figyelem lankadása. Abban azonban biztos lehet a hazai közönség, Waltner Róbert nem is engedi, hogy akár itt az utolsó meccsen essen a koncentráció.

– Én ugyan Szombathelyen születtem, de nyolc éve Szentlőrincen futballozom, így most már át tudom érezni a baranyai derbik jelentőségét. Nagyon jó csapat a Kozármisleny, nem véletlenül van ott, ahol, de nem lehet más a célunk, mint az, hogy legyőzzük és megközelítsük őket. Mindent meg fogunk tenni vasárnap a győzelemért, amire csak akkor lesz esélyünk, ha százszázalékos teljesítményt nyújtunk, de megszoktuk már, mert ebben a mezőnyben csak úgy lehetsz sikeres, ha kihozod magadból a maximumot! – fogadkozott Keresztes Bence a Szentlőrinc oldalán.

Pinezits Máté alakulata egy kaotikus meccsen gyűjtötte be a Gyirmót ellen a három pontot, de azt a diadalt akkor teheti igazán értékessé, ha most is el tud csenni minden pontot.

A baranyai rangadó Lőrinci története tökéletes egyensúlyban

A két gárda 1999-től íródó közös története során 10 alkalommal ütközött meg egymással Szentlőrincen. Ezeken háromszor nyertek a hazaiak, s háromszor a vendégek, kétszer 0–0-s és kétszer 1–1-es döntetlen született. A 2023 tavaszán megvívott csata során Pintér Ádám és Beke Péter találataival osztoztak a gárdák a pontokon.