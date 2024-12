Párbajtőr 1 órája

Szúrtak mint a méhek: megvívtak az előkelő helyekért a pécsi tehetségek

Megmérették magukat a PTE-PEAC ifjú vívói is a Junior Országos Párbajtőr Bajnokság egyéni és csapatversenyeiben is Budapesten, s többen is kiválló eredményt értek el.

Jakobi Júlia 5/1-es mérleggel lépett tovább a csoportjából, utána pedig magabiztos győzelmekkel menetelt be a nyolcasdöntőbe. Később az ezüstérmes Wimmer Dorina (UTE) állította meg, s így a 6. helyen zárt a 109 fős mezőnyben. Doma Boglárka, Jakobi Júlia, Machlik Míra és Lippai Diána felkészítőik Bokrétás Csaba és Patócs Zsolt között

Forrás: PTE-PEAC A csapatversenyben Jakobi mellett Doma Boglárka, Lippai Diána és Machlik Míra képviselte az egyetemi egylet színeit. A kvartett szoros mérkőzéseket vívva érte el a nyolcadik helyet a 17 együttest számláló mezőnyben. Felkészítőik Bokrétás Csaba és Patócs Zsolt volt. A PEAC eredményei Párbajtőr országos bajnokság Fiú egyéni (142 fő): 23. Nagy Tószegi Soma, 67. Kosztor-Nemes Boldizsár, 77. Farkas Bulcsú, 79. Lippai Máté, 80. Kovácsfi-Till Áron, 96. Szendelbacher Dénes, 122. Szentpáli Dániel. Lány egyéni (109 fő): 6. Jakobi Júlia, 19. Lippai Diána, 47. Machlik Míra, 91. Doma Boglárka. Fiú csapat (21 együttes): 12. hely – Farkas Bulcsú, Kosztor-Nemes Boldizsár, Lippai Máté, Nagy-Tózsegi Soma. Lány csapat (17 együttes): 8. hely – Doma Boglárka, Jakobi Júlia, Lippai Diána, Machlik Míra.

