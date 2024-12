A hétvégén ismét a parasportolókra irányult a reflektorfény, hiszen a két nap során játékos feladatokon keresztül mutatták be a Pécsett űzhető parasportokat, köztük a kerekesszékes kosárlabdát az érdeklődőknek a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Többek között Konkoly Zsófia és Vereczkei Zsolt paralimpiai úszók is kipróbálták magukat a játékokban, illetve a bocciát Szabó Alexandra mutatta be.

Újra bevették az NKA csarnokát a kerekesszékes kosárlabdázók

Fotó: Kurdi József

Összesen hat állomáson kóstolhattak bele a kerekesszékes kosárlabda, a boccia és a csörgőlabda, illetve a Lions Club vakoknak és gyengénlátóknak szóló feladatait keresztül a résztvevők a sportágak szépségeibe.

Az eseményekbe rendezőként a PTE-PEAC Rolling Basket csapata is becsatlakozott, s a felvezető programok után lebonyolították a IV. Rolling Basket Cup nemzetközi tornát is négy csapat részvételével. A győztes a szerb Mega Despot lett, második helyen a Slavonski Brod végzett, harmadik lett a PEAC, a szlovén Podravja Maribor pedig a negyedik helyen zárt.

Az Együtt kerekebb rendezvény az Aktív Magyarország, a NETA program és a Magyar Paralimpiai Bizottság, a nemzetközi torna a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatásával valósult meg.