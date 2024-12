Csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni idén a baranyai NB II.-es együttesekről, s ha a Lőrinc 15 meccsen át nyújtott teljesítményét remeknek ítéljük, akkor a HR-Rent Kozármislenyére a szenzációsnál szerényebb jelzőt nem érdemes használni. Pinezits Máté érkezését követően ugyan a rajt még döcögősebbre sikerült (Békéscsaba 1–1, Szeged 0–0), de a Budapest Honvéd (2–0), Vasas (4–2), Tatabánya (3–2), Kazincbarcika (3–2), Csákvár (2–0), Mezőkövesd (1–0), Gyirmót (3–2) és a Szentlőrinc (2–0) legyőzése bőven adott okot az ünneplésre. Az a tény csak tovább fokozta az örömöt, hogy a mutatott élvezetes játék és a megszerzett 29 pont elég volt ahhoz, hogy az idény felénél az első helyen álljon a gárda. Az is pozitív pont, hogy csak a Kisvárda (3–2) és a BVSC-Zugló (1–0) bizonyult jobbnak.

Idegenben is óriási ünneplést csaphatott a Kozármisleny

Fotó: Löffler Péter

– Nem is a mérkőzésről szeretnék beszélni, mert ez olyan volt, mint az őszünk: amikor kellett, komoly futballt mutattunk be, amikor kellett, csúsztak-másztak egymásért a srácok. Végig szenvedélyesen, mégis kontrollban és egyensúlyban tartottuk magunkat – jelentette ki Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője. – Gratulálok az egész kozármislenyi futball közösségnek és köszönöm a stábomnak, a vezetőinknek és a játékosoknak azt a szívet és melót, amit beletettek a mindennapokba! Köszönjük szurkolóinknak azt, hogy hazai pályát varázsoltak nekünk Szentlőrincen is, óriási hangulatot teremtettek és erőt adtak.

A Kozármisleny a harmadik legtöbb gólt szerezte

A kék-fehéreknél Kirchner 12-vel vezeti a másodosztály góllövő listáját, s Pesti, Horváth Péter és Kócs-Washburn is 2-2 alkalommal megrezgette a hálót. Összesítésben 26-nál álltak meg. Csak a Kazicnbarcika (33) és a Kisvárda (27) volt termelékenyebb.