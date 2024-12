Nem kezdődött jól a PEAC számára az idény, hiszen az első négy fordulóban a Kaposvár, Nagykanizsa, Iváncsa trió rajta demonstrált erőt, s tisztázta idén a bajnoki cím várományosai. A kezdeti nagy pofonok után viszont 4 győzelem (Gárdony-Agárd 1–0, Dunaföldvár 2–1, Főnix 5–0, Majos 1–0), illetve 2 döntetlen (Paks II. 0–0, Szekszárd 0–0) is összejött. Összesen 14 egységet gyűjtött az együttes, s több sikerével megelőzi pontegyenlőségnél a már kieső helyen álló szekszárdiakat.

A PEAC játékosai közül sokan most kóstoltak bele először a felnőtt labdarúgásba

Fotó: Löffler Péter

– A bajnokság nagyon hektikus, és ez elmondható volt a csapat játékára is a bajnokság első felében. Rajtam és pár emberen kívül senki nem hitt a csapatban, sajnos még egyesületen belül sem – kezdte kérdésünkre Egri Krisztián vezetőedző. – A bajnokság elején rögtön a legmeghatározóbb csapatokkal játszottunk, és nagy vereségbe is bele szaladtunk. Az Iváncsa elleni mérkőzés után érezte a csapat, hogy valami formálódik. Ott már szerkezetet is váltottunk, amelyet a bajnokság utolsó harmadában még egyszer megtettünk, és talán ez a legutolsó a legoptimálisabb az együttesemnek. Soha nem vagyok elégedett, mindig a legjobbra törekszem, de reálisan nézve ebben a fél szezonban ennyi volt, 14 pontot szereztünk, mint amennyit az ezelőtti szezon ezen időszakában a rutinos csapattal elődeim, és nem vagyunk kieső helyen. Hiányérzetem az MTK II., a Bonyhád és a Fradi meccsek után lehet.

Még csupán az út elején jár a PTE-PEAC

Az egyetemisták játéka az eredményekből leszűrhetően is folyamatosan stabilizálódott, bár október végén, november elején is becsúszott még egy-egy nagyobb vereség.

– Nagyon sok munka van a csapatban. A felkészülésünk négy hét volt, szinte minden játékos új és utánpótlásból éppen kiöregedő. Nemhogy NB-s, de még felnőtt meccsük sem volt – folytatta a tréner. – Meg kellett tanulni, mit kíván a harmadosztály, ezt hogyan tudjuk legjobban a játékosokkal megtanítani, illetve csapat szinten alkalmazni, valamint azt, hogy csak egy dolog számít, az pedig az eredmény. Sokszor elmondtam már, de nagyon büszke vagyok a labdarúgóimra.

– Mivel nem mi voltunk a domináns csapat, ezért hétről hétre alkalmazkodva az ellenfélhez, de játékunkat folyamatosan építve, stabilizálva kellet megfelelni úgy, hogy közben a játékosok karaktere is fejlődjön. Az út elején vagyunk, de maximálisan bízom a játékosokban, az elvégzett munkában, ami pici szerencsével, meghozza a szükséges fejlődést – jelentette ki.

Jól látható volt az utolsó két meccsen a fejlődés

Az előrehozott fordulók mutatják meg igazán jól, mekkora utat járt be a PEAC. Az év elején 9–1-re kapott ki a Kaposvártól, november végén azonban már csak egy, a ráadás harmadik percében szerzett találattal nyertek a somogyiak.

– Az előre hozott két tavaszi mérkőzés megmutatta, hogy evés közben jön meg az étvágy. A Szekszárd elleni döntetlennel elégedett voltam, de a kaposvári mérkőzés jól tükrözi, hogy a munka által messzire el lehet jutni. A pont, pontok szerzéséhez kellet volna a pici szerencse, amit említettem, itt van bennem némi keserűség. A fiúk megérdemelték volna. Nem mi játsszuk a legszebb futballt még, de alkalmazkodva a bajnoksághoz szemmel látható a fejlődés – fogalmazott.

Fel kell mérni az erősítés lehetőségét

Filozófiája miatt több nehézséggel is meg kell most küzdenie a csapatnak, ilyen lehet a téli erősítések ügye is.