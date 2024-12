Kilencgólos meccsen, egy hajrában szerzett góllal szerezte meg szezonbeli kilencedik győzelmét a PTE-PEAC futsalcsapata az NB II. Nyugati csoportjában.

A Nagykanizsát is legyőzte a PEAC futsalcsapata

Fotó: Löffler Péter

A tizedik fordulóban az ötödik helyen álló Nagykanizsa vendége volt a pécsi együttes. A felek szeptemberi meccsét 13–4-re húzta be Élő Tibor gárdája, most viszont rendesen meg kellett izzadnia Tóth Márkéknak a három pontért. A hazaiak a mérkőzés során háromszor is megszerezték a vezetést, de az utolsó 10 percben összekapta magát a PEAC, s végül 5–4-re megnyerte a találkozót.

Nagykanizsa–PTE-PEAC 4–5 (3–3)

Férfi futsal NB II. Nyugati csoport, 10. forduló. Nagykanizsa. PEAC: Molnár M. – Molnár Cs., Nospak, Tóth M., Vénosz. Csere: Wilkesz, Pápai, Karamarkovics, Koronics, Szili, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Bogyó (4.), Németh M. (17.), Schuller (18.), Bolla (23.), illetve Hajnal (15.), Vénosz (19.), Tóth M. (19., 39.), Nospak (31.).

Az élmezőny: 1. PTE-PEAC 28 pont, 2. Dunaújváros 25, 3. Airnergy FC 21 (+17), 4. ELTE-BEAC 21 (+16), 5. Nagykanizsa 12.