Supka Attila rövid, de annál sikertelenebb időszakot töltött el a PMFC együttesénél 2012-ben. A szakember július 1-én jött, és decemberben már távozott is a pécsi labdarúgó együttestől. Az ország szinte minden szegletében megforduló edző korábban bajnok lett a Debrecennel és szép eredményeket ért el a Honvéddal is, a pécsi időszakára nem szívesen emlékszik vissza.

Fotó: Török Attila, Nemzeti Sport

Hiba volt a PMFC irányítását elvállalni

Supka Attila amellett, hogy a magyar labdarúgás világában állítása szerint mindent elért, — amely annak tekintetében igaz is, hogy bajnokságot, Magyar Kupát és szuperkupát is nyert — mégis voltak hibás döntései, ilyen volt például az is, amikor 2012-ben a PMFC vezetését vette át.

Edzőként, azt gondolom, mindent elértem a magyar futballban, csak szövetségi kapitány nem voltam. Hiányérzet, hogy a Lokitól nem kellett volna eljönnöm, ott kellett volna maradnom, mert az a csapat nagyon jól nézett ki, és megvolt a háttér is ahhoz, hogy eredményes legyen a továbbiakban. Rossz döntés volt a Pécs, a Haladás és a Zalaegerszeg – ezeket a klubokat nem lett volna szabad elvállalnom, mert egyik klubnál sem voltak konstruktívak a vezetők.

A szakember a jelenlegi, kisvárdai munkájáról úgy nyilatkozott a Térfélcsere Podcastben, hogy úgy érzi jó helyre került, ráadásul ismeri is már a közeget, hisz korábban vezetőedzőként is dolgozott a klubnál, jelenleg pedig Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatóként tevékenykedik.