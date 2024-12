Ugyan Németországban született két magyar szülő gyermekeként Schatzl Nadine, tíz évesen már Mohácson élt, s itt kezdte el építeni azt a karriert, amely során mindkét magyar óriást megjárta. A Győrben, a Ferencváros színeiben is kézilabdázott. Mindeközben szorgalma és kitartása a magyar válogatott tagságig is eljuttatta, így jelenleg is az Eb-n az A-csoportot három győzelemmel nyerő, s továbbjutó nemzeti együttes tagja. Az első lépések azonban nem voltak ennyire biztosak, tudtuk meg.

Schatzl Nadine igent mond nevelőegyesülete ötleteire is

Forrás: MW

– Nadával együtt kezdtünk el kézilabdázni Mohácson, ahol nagyon jó volt a csapategység, a pályán és azon kívül is jó kapcsolatot ápoltunk egymással – mesélte Erdélyi Bianka, az MTE kézilabda szakosztályának technikai vezetője. – Rengeteg tornára jártunk, és sokat edzőtáboroztunk együtt. Volt, hogy egy szobában aludtunk. Nada a csöndesebbek közé tartozott, mindig korán lefeküdt, azt hiszem már akkor is csak a kézilabda volt az élete. Már 4 éve játszottunk egy csapatban, amikor elhívta a Győr. Akkor még csak 14 éves volt, nehéz döntést kellett meghoznia, de végül eligazolt.

A város is elismerte már Szöllősi-Schatzl Nadine pályafutását

A 2020-ban Mohács Város Sport Díjával is elismert kiválóság igazi példakép lehet a jelenleg is az MTE 1888-nál sportoló gyerekek számára, s a klub elöljárói nyugodtan fordulhatnak is hozzá ötleteikkel.

– Remélem nem sértődik meg, de nem gondoltam volna, hogy ilyen pályafutás áll majd előtte

– vallotta be. – Azt hiszem élő példája annak, hogy munkával, hittel és alázattal bármit el lehet érni. Remek szakemberekkel dolgozhatott, mindig jókor volt jó helyen, és lépésről lépésre haladt előre. Szeretném megemlíteni, hogy nem felejtette el honnan indult. Az elmúlt években többször fordultam hozzá a mohácsi kézilabda szakosztályának technikai vezetőjeként és mindig segítőkész volt, több kezdeményezésünkben is részt vett. A személyes találkozó az, amire még szeretnék sort keríteni. Sok sikert kívánok neki a válogatottban és klubcsapatában is!

Legközelebb a magyar válogatott csütörtökön 20.30-tól játszik Debrecenben, Montenegró lesz az ellenfél.