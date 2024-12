Csakis szuperlatívuszokban lehet beszélni idén a baranyai NB II.-es együttesekről, még ha a zárás egy darabig fájni is fog Szentlőrincen. Azt nem lehet elvenni a piros-fekete együttestől, hogy parádésan kezdte az évet, s sok olyan csapatot legyőzött, amely ellen nem esélyesként futott ki a pályára.

A Szentlőrinc közel repült a naphoz, ezt megsínylették kicsit Nagy Richárdék szárnyai

Fotó: Löffler Péter

A lőrinciek hat sikerrel zárták a szezon első szakaszát. Az Ajka (1–0), a Soroksár (3–1), a Mezőkövesd (3–1), a Gyirmót (2–0), a Budapest Honvéd (1–0) és a Budafok (3–2) esett áldozatul Waltner Róbert együttesének. Valószínűleg ezek közül is a győriek elleni sikert fogják még sokat emlegetni, amikor a piros-feketék a 8. perctől játszottak emberhátrányban. Több fordulón át vezették is a bajnokságot, de az idény előtt ezt az ötödik helyet is biztosan aláírták volna. Az idényzárón az éppen a Misleny ellen elszenvedett 2–0-s vereség viszont még sokáig keserű momentum marad.

– A mérkőzés összképe alapján megérdemelten nyert a Kozármisleny – fogalmazott Waltner a baranyai rangadót követően. – Az utolsó fél óra már jó volt, volt több helyzetünk is, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, viszont az első hatvan percben bemutatott kishitű játéknak 0–2 lett az eredménye. Csak magunknak köszönhetjük, hogy ez a meccs így alakult.

Lőtt gólokkal nem áll jól a Szentlőrinc

A Lőrinc játékából talán csak a támadók szerény góltermését lehet negatívumként kiemelni. Tóth-Gábor a házi gólkirály, ötig jutott, ebből négy az első három fordulóban esett, s szintén négy büntetőből. Őt a védő, Szekszárdi Tamás követte hárommal, aki Szivacski érkezése után kiszorult a kezdőből. Bőle, Hajdú és Novák egy góllal zárta az őszt a támadók közül, Nagy Richárd és Helesh nem talált be. Összesen 18 gólt jegyeztek. Ezen a téren a 11. volt az együttes a bajnokságban, csak a Szeged (16), Tatabánya, Budapest Honvéd (14-14), Békéscsaba (13) és a BVSC-Zugló (12) lőtt kevesebbet.