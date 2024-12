Az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I. osztályban is lezárult az őszi szezon, így – a téli pihenő előtt – itt ideje mérleget vonni. Az álomcsapatba azok kerültek be, akik (posztokra lebontva) legtöbb alkalommal szerepeltek lapunknál a fordulók válogatottjában. Holtversenynél a játékos csapatának helyezését, illetve (szintén poszttól függően) a kapott és rúgott számát vettük figyelembe. Ezek alapján öt mohácsi, három pécsi (PEAC II.), két villányi és egy bólyi focista alkotja az ősz együttesét.

Bombaerős lett az ősz válogatottja a Baranya vármegyei I. osztályban

Barabás kapta a legkevesebb gólt

Sok kapus nyújtott kiemelkedő teljesítményt a félév során, de a Mohács hálóőre közülük is kiemelkedett. Barabás József kétszer szerepelt a forduló válogatottjában (riválisai csak egyszer), de ami ennél is fontosabb: 11 mérkőzés alatt csak 10 gólt kapott.

Kőkemény a védelem

Szíjas Dániel védőként a bólyiak egyik legeredményesebb játékosa (3 góllal), így nem véletlenül szerepelt háromszor is a hétvége álomtizenegyében. Károly Viktor a mohácsi csapat hátsó alakzatának legjobbja volt, Szücs Bálint a Villányban, Jeránt Márk pedig a PEAC II.-ben nyújtott többször is extra teljesítményt. Utóbbi három labdarúgó egyaránt kétszer volt a válogatott tagja.

Mohácsi uralom a középpályán

A Duna-partiak nem biztos, hogy az élen telelnének Aszalós András és Vég Bence nélkül. Ugyan más-más szerepkör, de mindketten a Mohács motorjai voltak az ősszel. A 21 éves Molnár Csongor is egészen kiváló félévet zárt, a PEAC II. technikás középpályásával nem igazán tudták tartani a tempót az ellenfél játékosai. Aszalós és Molnár háromszor, Vég kétszer erősítette a hétvége csapatát.

A vármegyei I. osztály őszi szezonjának legjobbja: Ulrich Dániel

Nem meglepő, hogy az őszi álomcsapat egyik támadója a góllövőlistát 10 találattal vezető Udvardi Dániel (PEAC II.), és az sem, hogy Menyhei Gergely is bekerült, hiszen gólokkal és gólpasszokkal repítette az élre a Mohácsot. Mindketten háromszor szerepeltek a forduló gárdájában, de őket is túlszárnyalta Ulrich Dániel, akit négy alkalommal is beválogattunk. Nem véletlenül, hiszen a villányi spíler hat gólja mellett sebességével és a cseleivel is megkeserítette a liga védőinek dolgát. Ezzel pedig lapunknál ő lett az őszi szezon legjobb játékosa.