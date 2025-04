A Panthers egyre jobban sodródik a kiesés felé

Keményen harcolt a Kecskemét ellen az NB I. play-outjának harmadik fordulójában a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, de ezúttal is elbukott. A Panthers ezúttal is szörnyen triplázott, mindössze 5-öt értékesített a 23 kísérletből, de így is csak 6 ponttal maradt alul.

PVSK-Veolia–Kecskemét 83–89 (21–26, 18–17, 16–21, 28–25)

Férfi kosárlabda NB I., play-out, 3. forduló.

PVSK: VAUGHN 22/6, ARCHIBALD 24/3, Frank 2, Mokánszki 3/3, DZSELETOVICS 22. Csere: Radó 5, Plézer 5/3, Antóni, Merkl, Molnár M. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Kecskemét: SEPPÄLÄ 21/9, Ivkovic 4/3, LEE 21/9, Rakicsevics 9/3, Schöll 2. Csere: Tóth 3, KARAHODZSICS 16, Kelenföldi 3/3, Wittmann 10/6. Vezetőedző: Ivkovics Sztojan.