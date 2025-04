A spanyol élvonalból igazol a baranyai klub

Kapus nélkül maradt pár pillanatra a jövő szezonra a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata, hiszen azt korábban jeleztem már az NB I.-es együttes, hogy Merkovszki Pál távozik az idény végén, majd csütörtökön Mohammad Siavoshitól is elbúcsúzott. A szurkolók már fel is tették a kérdést, hogy akkor a következő évnek a mostani ifistákkal akar-e neki futni az együttes, de hamarosan érkezett a válasz is. A spanyol élvonalból igazolt ukrán hálóőrt a gárda, Makszim Viunik érkezik. A 193 centis, 29 éves sportoló a Villa de Arandát hagyja el a Bányász hívására. Korábban a Pogon Szczecin, a ZTR és a Motor Zaporozhye játékosa volt. Tagja volt a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű Eb-n résztvevő ukrán válogatottnak.

Mellette Ágoston Áron is Egerből a komlói kapuba teszi át székhelyét.