Aczél: Még nem érkezett meg annyira a PMFC

Végre nyert egy rivális ellen a PMFC, a Kaposvárt múlta felül 2-1-re az NB III. 25. fordulójában.

Aczél Zoltán, a PMFC vezetőedzője: – NB III.-as szinten magas színvonalú rangadót játszottunk egy kiváló csapat ellen. Tudtuk, hogy a Kaposvár nem véletlenül állt ott, ahol. Meglepett egy kicsit a kezdésnél, hogy a kolléga belevariált a csapatba. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedóra extra volt, sajnos ott meg is rekedtünk. Ezt a mérkőzést akkor le is rendezhettük volna, a gól mellett volt számtalan helyzetünk. A szünetben szerkezetet váltottam, mert úgy éreztem, a védelmem most nem tudja megoldani, amit a Kaposvár kiválóan játszik. Ez ült is egy darabig, megrúgtuk a második gólt, és voltak lehetőségeink, amiket be kell fejezni, hiszen a Kaposvárban mindig benne van az, hogy feltámad. Görög extra gólt rúgott, de nagyon kellettek ehhez a játékosaim is. Ezekből érzem azt, hogy még nem érkeztünk meg annyira, amennyire szerettünk volna.