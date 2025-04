Aczél válthatja Mártont Zalaegerszegen?

Egybehangzó sajtóértesülések szerint Márton Gábortól és stábjától, Vas Lászlótól és Pisont Istvántól is elköszön a Zalaegerszeg vezetősége miután a Paksi FC ellen kiestek a Magyar Kupából, s a bajnokságban is csupán két ponttal vannak a kieső zóna felett. Persze ehhez a döntéshez lehet annak is köze, hogy a hétvégi NB I.-es fordulót követően Márton Gábor és Vlaszák Géza kapusedző olyannyira összeszólalkozott, hogy utóbbit le kellett fogni.

Korábban a ZTE-t már többször szóba hozták Aczél Zoltánnal, a PMFC vezetőedzőjével is, mint aki esélyes lehet a gárda irányítására. Érdeklődésünkre a klub sajtófőnöke, Vereby-Csethe Bence kijelentette, hogy a tréner szerdán délután is az id. Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Edzőközpontban vezényel tréninget a piros-feketéknek.

Az M4 Sport egy másik nevet, Mihalecz Istvánét dobta be, ő a jelenlegi legvalószínűbb befutó.