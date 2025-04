Alisson nyomdokaiba léphet a pécsi szupertehetség

Alig várta a PMFC, hogy végre betöltse a 16. életévét a tehetséges hálóőr, Kilvinger Levente, s felnőtt bajnokin is bevethesse. A PEAC elleni NB III.-as derbin helyt is állt az ifjú pécsi sportoló, aki egy újabb óriási lehetőség kapujában áll. Mint megtudtuk, nyáron az AS Románál vehet részt majd egy próbajátékon, így akár a jelenleg a Liverpoolban játszó világsztár, Alisson Becker nyomdokaiba is léphet, aki a Farkasoknál robbant be Európában.

Az U16-os válogatott hálóőréért több külföldi csapat is érdeklődik, köztük az olasz sztárgárda, az AS Roma is, közölte megkeresésünkre a PMFC sajtófőnöke, Vereby-Csethe Bence.