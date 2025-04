Ugyan még az elődöntők sem kezdődtek el a labdarúgó Bajnokok Ligája kupasorozatban, s a döntő jó egy hónap múlva, május 31-én lesz, biztosan sokan tanakodnak azon, hogy vajon hogyan tudják követni a finálét. Az RTL csoport ígérete szerint az elődöntőket, így a kedd esti Arsenal–Paris Saint Germain és a szerdai FC Barcelona–Internatzionale összecsapásokat is a főcsatornán, az RTL-en közvetíti, s így tesz majd a döntő esetében is bármely együttesek szerepelnek majd benne. Ez azt jelenti, hogy semmilyen extra előfizetésre nem lesz szüksége az utolsó öt találkozó követéséhez. Ha csak a nagyobb szolgáltatókat vesszük figyelembe, a ONE-t, a Telekomot és a Mindig TV-t, akkor elmondhatjuk, az RTL a legalapabb csomagokban is fogható. Az első esetében a 4600 forintos legolcsóbb csatornakiosztása között is benn van, ugyan ez igaz a T-sek azonos árú S csomagjára, míg a Mindig TV-nél a szabadon fogható csatornák között is ott van, így akár ingyen is nézhető a BL-döntő.

Már az Arsenal következő, kedd esti Bajnokok Ligája meccsét is az RTL-en követhetik a szurkolók

Fotó: Anadolu via AFP

Baranya szórakozóhelyein is adják majd a Bajnokok Ligája döntőjét

Természetesen azok, akik közösségi élményt akarnak csinálni a fináléból, nyugodtan meglátogathatják azokat a baranyai szórakozóhelyeket, ahol a televíziókon egyébként is előszeretettel kapcsolnak a sportközvetítésekre, hiszen ezek esetében egészen biztos, hogy az év egyik legfontosabb találkozója fut majd a háttérben.