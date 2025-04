Csillag születhet a PMFC berkein belül: már kezében a válogatott meghívó

Alaposan bepörögtek az események a fiatal pécsi játékos életében. Néhány hét alatt Tóth Zolna akadémistából NB I.-es futballistává és most már válogatott kerettaggá vált. A labdarúgó, aki márciusban töltötte be 15. életévét, a 17. fordulóban mutatkozott be a PMFC felnőtt csapatában a Simple Női NB I küzdelmeiben, most pedig meghívott kapott a női U16-os nemzeti együttesbe.

Tóth Zolna (jobbról az első az alsó sorban) csillaggá avanzsálhat, ha ilyen ütemben fejlődik tovább

Fotó: Kurdi József

Ez egy hatalmas ugrás lehet számára rövid időn belül, és ha meg tudja lovagolni a hullámokat a közeljövőben, igazi csillag születhet Baranyában. Az utánpótlásválogatott április 21 és 24 között tartja edzőtáborát, amelyet egy Ausztria elleni felkészülési mérkőzéssel zár majd le Enzesfeld-Lindabrunnban.