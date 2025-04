Folytatódik a jogi dráma: Kenderesi még mindig harcol az ártatlanságáért

A már évek óta zajló doppingügy, utoljára idén februárban kapott lángra, amikor a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította Kenderesi fellebbezését. A sportoló továbbra is állítja, hogy soha életében nem doppingolt, így ügyvédjével tovább viszik az ügyet.

Újabb szakasz indul a doppingperben

Tovább harcolnak az igazságtalannak vélt doppingügyben bármennyibe is kerül

– Hatályon kívül helyezés iránt lehetett még a svájci legfelsőbb bírósághoz fordulni, amit mi az erre vonatkozó határidőben meg is tettünk, a bíróság már értesített a befogadott kérelemről – árulta el dr. Hergendrőder Tamás ügyvéd az m4sport.hu-nak. – Ennek az eljárásnak speciális szabályai és persze újabb jelentős költségei is vannak. Akkor lehet ilyet kezdeményezni, ha például az egyenlő bánásmód követelménye, vagy a meghallgatáshoz való jog sérült, vagy mondjuk a választott bíróság tévesen nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik, vagy nem rendelkezik joghatósággal. Ilyen indok továbbá az is, ha a döntés összeegyeztethetetlen a közrenddel.

Azzal indokolta továbbá az ügyvéd, hogy miért a svájci legfelsőbb bírósághoz adták be az iratokat, mert a sportdöntőbíróság ott székel, így csak ott támadható meg a hozott döntés. Természetesen az lesz a céljuk, hogy kivívják Kenderesi ártatlanságát, jelenleg pedig a iratok kicserélése zajlik, amelyben az ellenérdekelt fél megismerheti a beadványt, majd a kezdeményező a reagálást, hogy mindkét félnek legyen ideje felkészülni. A fellebbezés mellett, továbbá büntetőeljárást kezdeményeztek Magyarországon, az általuk vélelmezett szabálysértések, illetve alapjogi sérelmek ellen.