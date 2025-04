Edzőcsere lehet a pécsi focicsapatnál? Megkerestük a lehetséges utódot

Értesüléseink szerint az PVSK labdarúgócsapata új edzővel vette fel a kapcsolatot a jövő céljaira készülve miután kiderült 3.4 milliárdból fejeződhet be a klub Verseny utcai beruházása, s így komolyabb célokért is érdemes lenne küzdeni. A jelölt nem más, mint Lőrinc Antal, a PMFC és a Videoton korábbi labdarúgója, aki a PEAC-cal feljutott a megye I.-ből, s akivel már a tavalyi évben is folytak egyeztetések. A hír kapcsán kerestük a szakvezetőt, aki nem erősítette meg értesülésünket.

Vajon tényleg csak pletyka az edzőcsere?

Fotó: Laufer László