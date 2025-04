Egy érdekességre is felhívta mindenki figyelmét a sikeredző

Megszerezte a Győr ellen az NB I. bronzát az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ami Zseljko Djokics számára külöleges pillanat volt.

Zseljko Djokics, az NKA vezetőedzője: – Szenzációsan játszottunk az első félidőben, főleg támadásban. Nagy önbizalommal dobtunk a győriek védekezése ellen, ez is volt a terv. Kár, hogy nem tévés meccs volt, mert igazán közönségszórakoztató volt a játék. A harmadik negyed végén húsz ponttal vezettünk, utána Kiss Virág belendült, nyíltabb is lett a meccs, de sikerült megtartanunk az előnyt. Az egész szezont nézve csapat voltunk,ez a bronz kis lépés nekünk, hosszú távon az aranyakért szeretnénk küzdeni, és van is fantázia ebben az együttesben. Köszönöm a stábnak, lányoknak a munkát, a szurkolók pedig azt, hogy ide is sokan elkísértek bennünket. Érdekesség, hogy tíz éve, mikor elmentem Pécsről, a győriek ellen negyedikek lettünk, most tíz év után harmadikak.