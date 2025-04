Baranyai El Clásico a célkeresztben

Top rangadók jönnek a baranyai első osztály 22. fordulójában, de kimerültek lehetnek az együttesek a hétközi kupamérkőzések után. Szombaton az elsőhelyezett Mohács csap össze a baranyai El Clásico-n a második Komlóval. Vasárnap a második helyre kacsingató Nagykozár a PEAC II. csapatát fogadja.

Jön a baranyai El Clásico

Fotó: Löffler Péter



04.25., Péntek 17.30: Meglepőt hoznának

Bólyi SE (6.)–PVSK (9.)

Legutóbb meglepetésre felülmúlta a Villányt a Bóly, elmondható, hogy túl lehet járni egy a tabellán magasabban jegyzett csapat eszén. Ebben reménykedne az utolsó helyezett PVSK is, amely szívesen ellopná a 3 pontot ellenfele otthonából.

04.26., Szombat. 16.00: Mohácson El Clásico-t rendeznek

Utoljára októberben találkozott egymással a két gigász és most újra összecsapnak. Legutóbb meglepően könnyedén nyert a listavezető, amiért most revansot venne a Komló. A két gárda közül az üldözőn van nagyobb nyomás, mert míg a Mohácsnak 12 pont előnye van a tabella élén, a bányász egy vereség esetén is elbukhatná második pozícióját. Mindkét rivális a három pontért száll majd csatába, ahol az lehet a kulcstényező, hogy melyik alakulat tudja jobban leküzdeni a megyei kupameccset követő fáradtságot.

Péter József, a Mohács vezetőedzője: – Akármekkora az előnyünk, nem vehetünk egy mérkőzést sem félvállról. Jó játékosokból álló ellenféllel találkozunk. Utolsó percig kiélezett, küzdelmes mérkőzésre számítok, ahol egyéni villanások dönthetnek.

Turi Zsolt, a Komló vezetőedzője: – Ha szeretnénk elérni céljainkat, akkor ahhoz az első lépés, hogy az idei bajnok Mohács otthonából elhozzuk a 3 pontot, ezzel javítva a múlt heti fiaskónkat.

04.27., Vasárnap. 16.30: Látótávolságban a második hely

Nagykozár KSE (3.)– PEAC II. (5.)

A forduló másik nagy téttel bíró találkozóját Nagykozárban vívják. A hazaiak felhergelten vágnak bele a találkozóba, mivel vereséget szenvedetek a kupában. Ezt minél eredményesebb játékká formálnák át az egyetemisták ellen, akik az előző fordulóban pontokat raboltak még a Mohácstól is.