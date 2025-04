Ez miért nem ment előbb? Átgázolt a Szegeden az NKA

Fájó vereséget szenvedett a Szeged ellen az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata az NB I. alapszakaszának utolsó fordulójában, s így a play-outba kényszerült, amelynek kezdéseképp megkapta a visszavágás esélyét. Nem is habozott Bojan Szalatics együttese, s az első pillanattól olyan tempót diktált, amivel a vendége nem tudott felvenni. Végül 26 ponttal ütötték ki az akadémisták ellenfelüket, amely épp csak elérte az ötven pontot. Így fájhat most csak igazán, hogy ez a teljesítmény nem egy meccsel előbb jött ki, hiszen akkor most a rájátszásban szerepelhetett volna az együttes jóval nagyobb szurkolótábor előtt.

NKA Universitas Pécs–Szeged 78–52 (22–15, 18–17, 22–10, 16–10)

Férfi kosárlabda NB I., play-out, 1. forduló.

NKA: Kerpel-Fronius 2, DURHAM 18/3, DURMO 27/9, Meleg 11/6, BRODIE 8. Csere: Brbaklics 1, Scherer 4, Mezőfi 7/3, Kollár, Bor, Herger. Vezetőedző: Bojan Szalatics.