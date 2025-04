Kiállítás, vezéráldozat, meglepetések: húsvétkor is szállították az izgalmakat a baranyaiak

Noha még csak szombat van, már be is fejeződött az ünnepi forduló a baranyai labdarúgó elsőosztályban. Most aztán igazán dúskálhatunk meglepő eredmények között, a húsvéti menü megállította a listavezetőt is.

Sok izgalmat rejtett a húsvéti program

Fotó: Kovács Liliána

Megyei foci: Véget ért a húsvéti forduló

Egy hét pihenő után újra pályára lépett a Bóly, amely a Villányt fogadta hazai pályán. Buni Barnabás legénysége négy forduló óta nyeretlenül várhatta a tavalyi bajnok elleni összecsapásukat. Ezúttal azonban jóval koncentráltabban futballozott a hazai együttes, mint ahogy, azt az elmúlt hetekben látni lehetett. Jobban kijöttek a begyakorolt figurák is, aminek következtében Breitenstein góljával a 40. percben magukhoz ragadták a vezetést. Minden követ megmozgatott ezután a Villány, hogy egyenlítsen, de ehhez még Dóra Bence 65. percben történő kiállítása sem volt elég. Fontos skalpot gyűjtött be ezáltal a bólyi csapat.

Bólyi SE–Villány TC 1–0 (1–0)

Bóly: Dósa T. – Dóra B., Straub (Marton V., 79.), Breitstenstein (Erdélyi, 91.), Bódis – Szíjas D., Móhr M., Stefán L. (Jónás B., 87.), Zsebe G. – Bazsonyi I. (Bácsvánin, 69.), Zsebe D. Csapatvezető: Buni Barnabás

Villány: Bedő – Szücs B., Csernyánszky, Tóth (Ulakity B., 69.), Fischer – Ulakity M., Lehota, Blum (Wiesner, 52.), Illés – Szentes, Óbert (Gilián, 84.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert.

Gólszerzők: Breitenstein (40.)

Kiállítva: Dóra B. (65.)

A múlt heti döntetlen után, ezúttal mindenképp nyerni készült a második helyen tanyázó Komló gárdája. A hazaiak határozott támadójátékának meg lett az eredménye, a 30. percben képesek voltak kikényszeríteni egy öngólt a harkányiak védelmétől. Nem sokáig örülhettek ugyanakkor a hazaiak, jött négy perccel később Tavali Martin, aki ezúttal sem maradt gól nélkül, és visszahozta a mérkőzésbe együttesét. Ilyen eredménnyel vonulhattak a félidőre a csapatok, míg a második játékrészben egy-egy büntetőgól esett mindkét oldalon. Osztozkodniuk kellett a pontokon a csapatoknak, így már csak két pont a Komló előnye az egy meccsel kevesebbet játszó harmadik, Nagykozárral szemben.