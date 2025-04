Így látta Waltner Róbert a piros-feketék csatáját

Nagyot harcolt a labdarúgó NB II. 25. fordulójában a Szentlőrinc a remek formában lévő Budapest Honvéddal, s végül le tudta nullázni, így a baranyaiak már 10 meccse veretlenek.

Waltner Róbert, a Szentlőrinc vezetőedzője: – Igazi focihangulat volt ezen a mérkőzésen Szentlőrincen, hiszen itt volt a Honvéd-tábor is. A mérkőzés elején volt egy nagy helyzetük a vendégeknek, nekünk viszont három, rúgtunk egy kapufát is, az első félidőben mi voltunk közelebb a győzelemhez. A második félidő már a Honvédé volt, veszélyesen támadtak, volt is helyzetük, az összkép alapján igazságos a döntetlen. Tíz meccs óta veretlenek vagyunk, és további pozitívum, hogy ezen a meccsen sem kaptunk gólt.