Így vélekedett a pécsi edző a döntővel felérő rangadóról

Hatalmas fegyvertény az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata számára, hogy az NB I. bronzcsatájának első meccsét megnyerte a Győr ellen magabiztos játékkal. Így szombaton le is zárhatja a két sikerig tartó párharcot.

Zseljko Djokics, az NKA Pécs vezetőedzője: – Szívvel játszottunk, a padról beszállók is minőséget hoztak a pályára. A huszonegy gólpasszunk is mutatja, hogy csapatként játszottunk ezen a döntővel felérő rangadón. Mindkét csapat nagyon szeretné megszerezni a harmadik helyet, hiszen átérzik, ez mit jelent Magyarországon. Büszke vagyok a szurkolókra is, akik együtt éltek a játékkal.