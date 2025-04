Az időerdeményekkel nem vagyok megelégedve – beszámolt élményeiről a pécsi gladiátor

Szombaton véget ért az idei úszó országos bajnokság, ahol több baranyai sportoló is képviseltette magát. Közülük Jászó Ádám, a PSN Zrt.– Pécsi Sportiskola versenyzője hozhatta haza a legszebb eredményeket, megszorongatva egy-egy világsztárt is, mint például Milák Kristófot vagy Kós Hubertet. A pécsi gladiátor mesélt átélt tapasztalatairól lapunknak és megosztotta egy-két vágyát a jövővel kapcsolatban.

Sikerei ellenére is már a jövőbeli terveire tekint Jászó Ádám

Fotó: Török Attila

Jászó Ádám igazán kitett magért, de már rögtön a következő lépcsőn gondolkodik

– Felemás érzéseim vannak az ob-val kapcsolatban – kezdte a pécsi gladiátor, amikor azt kérdeztük, hogy értékeli összességében a ob-t. – Örülök nagyon, hogy háromszor is második lettem, viszont az időeredményekkel nem vagyok megelégedve. Szerintem több munka van ebben, mint ami az időimen látszott, de megvan a probléma, és igyekszem orvosolni.

Kérdeztük Jászót, hogy mik a tervei a nyáron megrendezésre kerülő szingapúri világbajnoksággal kapcsolatban.

– Elsősorban szeretném bebiztosítani a helyem a vb-csapatban, de a célom az, hogy minél többször tudjak úszni, és javítsak az egyéni csúcsaimon! – válaszolta az úszó, aki két számban is teljesítette a vb szintidőt.

Megkérdeztük az úszó óriástól azt is, hogy mit kell ahhoz enni, hogy valaki olyan gyorsan tudjon úszni, mint Milák Kristóf, amire azt felelte humorosan, hogy „ha tudnám mit kellene enni, akkor én nyertem volna a 100 gyorsot is.”

Továbbá megosztotta velünk azt az információt is, hogy milyen időeredményt tűzött ki magának a következő időszakra.

– Nem nagyon szeretem az ilyen céljaim elmondani, de 100 háton egy 52-es időnek nagyon örülnék! – árulta el.

Végül így üzent Jászó a pécsi fiataloknak, amikor azt kérdeztük tőle, hogy mit tanácsolna az őt követőknek annak érdekében, hogy ők is képesek legyenek kihozni magukból a maximumot a jövőben és sikereket érhessenek el.

– Magamból kiindulva azt tudom tanácsolni a fiataloknak, hogy legyenek türelmesek, és ne adják fel, ha nem jönnek úgy az eredmények, vagy esetleg hullámvölgybe kerülnek – zárta gondolatait az olimpikon.