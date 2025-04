Katzirz Béla: 72! Köszöntjük születésnapján a pécsi labdarúgás kapuslegendáját!

- Mint ahogy a fociban, úgy vélhetően a mostani szakmájában is vannak „vesztes" és „nyertes" csaták, de miképpen éli azokat?

- A sikeres meccseket érthető módon jobban viseltem régen is és most is. A vesztes „ütközetek" elgondolkodtatnak, hogy valójában sikerült e mindent megtenni egy jó eredmény eléréséhez? Persze ezen a mostani pályán rengeteget számít a tényállás.

- Milyen ételt szeretne látni a születésnapi ünnepi asztalán?

- Teljesen mindegy! Ha pirított kenyér lenne, azzal is beérném. Számomra a legfontosabb, hogy azok legyenek mellettem, akiket szeretek. A családom társaságában minden falat édes, nélkülük az egész értelmét veszítené. Szóval könnyű nekem, egy számomra jeles napra főzni. Megjegyezve, hogy ilyenkor mindig a feleségem a vezér a többiek legnagyobb megelégedésére. Ő egyébként is nagyon ismer, mivel a munkámban is jelentős szerepet vállal, mint irodavezető. Egyszerű a recept, nem kell bélszín a boldogsághoz.