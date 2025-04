Kenderesi Olaszországban harcolt tovább

Nagyszerűen teljesített Kenderesi Péter, a PVSK üstököse az olaszországi Lignanóban rendezett korosztályos Európa-kupán, ahol négy kontinens huszonkilenc országát képviselte a tatamira lépő ötszáz versenyző. A pécsiek kiválósága a 100 kilogrammos súlycsoportban tett meg mindent azért, hogy éremmel térhessen haza. Ugyan erről lemaradt, de nem lehetett elégedetlen.

Kenderesi fegyelmezetten harcolt

Forrás: PVSK

– Péter első ellenfele egy olasz fiú volt, aki ellen ippon győzelmet szerezett – számolt be róla a PVSK szakosztályának szakmai vezetője, Kersics Antal. – Ezt követően két győztes mérkőzés következett. Ezeken egy szerb, majd egy francia versenyző várta. A francia elleni győztes mérkőzéssel a legjobb négy közé jutott, ahol ukrán ellenféllel szemben lépett tatamira. Ez a mérkőzés, aranypontos küzdelem után, az ellenfél javára dőlt el, így Peti a bronzmérkőzésre készülhetett horvát ellenféllel szemben. Ez a küzdelem is egy rendkívül nagy harcot hozott. Péter nagyon jól a kezében tartotta a küzdelmet, amelynél többször akció közbeni a bíró által mondott matéval szóltak bele a végkifejletbe. Ez a mérkőzés is a hosszabbításban, az első érvényes akcióban szerzett ponttal dőlt el, sajnos az ellenfél javára. Péter 3 győztes, és a vesztes mérkőzéssel az 5. helyen zárta a versenyt. Péter jó fizikai állapotban, jó hozzáállással, és felfogással dolgozott.

Kenderesi idei Európa-kupa programja

05. 31.: Graz (Ausztria) junior Ek.

06. 01.: Berlin (Németország) junior Ek.

06. 21.: Paks junior Ek.