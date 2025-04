Kovács ’Kokó’ István köszöntötte Pécsett a jövő bajnokait

Csütörtökön délután elkezdődött a PVSK sporttelepén, a Szamosi Nándor Sportcsarnokban az egészen vasárnapig tartó ökölvívó Utánpótlás Magyar Kupa. A nagyszabású tornára rekord létszámú sportoló érkezett, hogy összemérje tudását a két ringben. Több mint 420 versenyző lép a szorítókba 83 egyesületet képviselve, természetesen a házigazdát is. Az esemény megnyitóján Czerpán István, a Vasút elnöke kívánt sok sikert a sportolóknak, illetve méltatta a Magyar Ökölvívó Szövetség első emberét, Kovács „Kokó” Istvánt.

Kovács ’Kokó’ István mindenképp együtt akart működni a PVSK-val

Fotó: Löffler Péter

Kokó szavai még sokáig ott csengenek majd a reménységek fülében

– Pécs városa olyan remek házigazda volt a tavalyi esztendőben, hogy idén is mindenféleképpen szerettünk volna együttműködni a PVSK-val és a várossal. Ez a rendezvény egész biztosan a magyar ökölvívás 100 éves hagyományainak megfelelő lesz, ha mást nem, már csak azért is, mert a PVSK még nálunk is hosszabb múltra lehet büszke. Nagyon fontos, hogy rengetegen regisztráltak, és indulnak a versenyen. Hatalmas köszönet az edzőknek és a sportolóknak, hogy több mint 420 indulóval vágunk neki a 2025-os Magyar Kupának – nyitotta meg aztán a rendezvényt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok bokszoló hangsúlyozva, otthon érzi magát ebben a családban. – Biztos vagyok benne, hogy a fiúk és a lányok között is rengeteg olyan kiválóság mutatja meg talán az első olyan emblematikus szereplését, amit később majd emlegethetünk.