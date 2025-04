Ilyen még nem történt idén: a cserék szállították a győzelmet

Összecsapott a bajnoki éllovas, és az üldöző a Baranya vármegyei labdarúgás 22. fordulójában. A hétközi kupamérkőzés után ismét egy nagyon fáradt Mohácsot láthattunk pályára lépni a rangadón, amit kőkeményen ki is használtak a vendégek. Horváth már a 37. percben megszerezte a vezetést a Komlónak, amire az enerváltan játszó listavezető nem tudott érdemben reagálni. Noha a második félidőben Müllerlei még képes volt egyenlíteni, a Bányász cseréi szállították a gólokat. Előbb Szatmári, majd Hovorka is betalált a friss emberek közül, ezzel bombameglepetést okozva. A szezonban így a második vereségét szenvedték el a mohácsiak, a Komló pedig nagy skalpot és fontos három pontot gyűjtött be.

Bombameglepés, vitte a három pontot a Komló

Fotó: Kovács Liliána

Mohácsi TE 1888–Sport36 Komlói Bányász 1–3 (0–1)

Mohács: Pölöskei – Vég B., Müllerlei, Károly, Nagy Zs. (Menyhei, 75.) – Aszalós, Kiss I. (Hetényi, 75.), Takács M., Dér – Csernik, Bálint G. Vezetőedző: Péter József.

Komló: Lesnyik– Kungl, Temesvári, Vajk V., Németh A. – Horváth M., Ujvári, Reith, Bóka (Begovácz, 46.), Turi (Szatmári, 46.) – Tóth A. (Hovorka, 63.) Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Müllerlei (60.) ill. Horváth M. (37.), Szatmári (69.), Hovorka (93.)