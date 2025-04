Megint összeomlott a Panthers, nagy lehetőséget puskázott el

Jól alakultak a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata számára az eredmények az NB I. play-outjában, hiszen az Oroszlány és a Szeged is kikapott, így egy sikerrel előzhetett is volna. Jól is állt a Panthers szénája a Budapest Honvéd otthonában, hiszen az első negyed jobb dobóformájának köszönhetően kiépített egy kis előnyt, amit a záró tíz percig meg tudott őrizni. Az utolsó negyedben azonban minden összeomlott, s ugyan a dudaszókor még a győzelemért elengedett egy hátradőlős triplát Antóni, a palánk oldalát találta el, így vereséggel kezdett a Vasút.

Bp. Honvéd–PVSK-Veolia 78–76 (11–16, 19–20, 23–24, 25–16)

Férfi kosárlabda NB I., play-out, 1. forduló.

PVSK: VAUGHN 15, ARCHIBALD 23, Frank, DZSELETOVICS 16/9, Mokánszki 7/3. Csere: Antóni 10/6, Radó 2, Micsovic, Plézer, Molnár M. 3/3. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.