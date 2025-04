Bedobta a busz alá csapatát a Panthers trénere

Zajos utóélete lesz még egy darabig annak, hogy az NB I.-ben háromból háromszor győzte le a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatát a városi rivális NKA Universitas Pécs. Az összecsapást követően a Panthers vezetőedzője, Szrecsko Szekulovics igen feldúltan nyilatkozott, gyakorlatilag a busz alá dobta csapatát.

Csüggedve mehettek ismét a Panthers játékosai gratulálni a városi rivális NKA-nak

Fotó: Löffler Péter

– Először gratulálok az NKA-nak. Nagyon nehéz kifejezni most magam. Tudom, hogy most mindenki engem fog támadni, nekem egész karrierem során nem volt ilyen csapatom. Hiába csináltunk mindent, megint 20%-kal dobtuk a triplákat, 29-46 a lepattanók aránya – füstölgött a tréner. – Mi mindig a maximumot akarjuk csinálni, de ez a csapat képtelen rá. Vagy nem akarnak, vagy nem tudnak. Frusztrált vagyok. Felkészülés nagyon jó volt, jól működtünk, aztán megálltunk. Lassúak voltunk, nem ütöttük be a faultokat. Nagyon elégedetlen vagyok. Köszönöm a szurkolóknak, le a kalappal előttük!

Természetesen az akadémisták szakvezetője, Bojan Szalatics egészen más hangnemet ütött meg értékelésénél, akinek csapata Nemanja Nikolics hiányában, s Darnell Brodie mellőzése mellett is végig irányított a nagyszünetet követően. Nagyjából az talán már kijelenthető, hogy az NKA-nak minden pozícióban jobb játékosa van, mint akik a Vasút keretét alkotják.

– A mi szemszögünkből két teljesen különböző félidőt láthattunk – fogalmazott. – Az első játékrészben nagyon puhák voltunk, sok könnyű pontot engedtünk az ellenfelünknek. Változtattunk a hozzáállásunkon, gyakorlatilag ez volt a győzelem oka. Mindig boldog vagyok, amikor ilyen különbséget látok a lepattanózásban, az utolsó periódusban különösen nagyot változtattunk ebben, jól szedtük a védőlepattanókat, a játékosok hozzáállásán jól látszott a váltás.

Nem csak a Panthers edzője volt feldúlt

Mégsem ez a két nyilatkozat az, amely végig söpör a sportkedvelők körében. A PVSK-t korábban játékosként és edzőként is erősítő, később szövetségi kapitányként is dolgozó Ivkovics Sztojan volt az, aki a szezon legkeményebb hangvételű kritikáját fogalmazta meg. Csapata, a Kecskemét egy ponttal kapott ki a Honvédnál, amit részben az egyik játékvezető nyakába varrt.